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Общество

В Заречном не потребовались все дачные автобусы

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В Заречном дачные автобусы оказались менее востребованными, чем рассчитывали местные власти.

Перевозки стартовали 16 июня, и за первые дни выяснилось, что по сравнению с предыдущими годами пассажиропоток снизился.

«Мы думали, что все автобусы будут заполнены, но по факту видим, что, например, во вторник утром по направлению «Чемодановские дачи» вместо пяти автобусов отправилось только четыре, и это - при максимальной наполняемости в 40 человек. В последний автобус село еще меньше дачников, так что пятый автобус был не нужен», - рассказал заместитель главы администрации Заречного Илья Дильман. Его слова приводит портал «Город Z».

В рабочие дни на линию выходят шесть автобусов. В резерве есть еще три. Основная задача, поставленная перед перевозчиком, - обеспечение безопасности пассажиров. В салонах должны соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.

«Мы следим за тем, чтобы в автобусах было не более 40 пассажиров. Если 41-й человек пытается зайти, естественно, мы его не сажаем. Он ждет следующий автобус», - рассказал сотрудник МП «Автотранс» Заречного Игорь Калячкин.

Снижение пассажиропотока на дачных маршрутах отмечено и в Пензе. В каждый автобус сажают не более 60 пассажиров, но неудобств для дачников это не создало - пассажиров сейчас меньше, чем в предыдущие годы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Хватит уже новостей из лосятника-зоопарка.

Это ПЕНЗЕНСКИЙ сайт, а не зареченский.

Или у журналюг совсем новостей нет?!

Гость||

Им и дачи не потребовались.

Гость||

На этом сайте нет журналистов, а только размещатели информации.

Гость||

Гость писал(a):

Это ПЕНЗЕНСКИЙ сайт, а не зареченский.

Или у журналюг совсем новостей нет?!

специально для одаренных, сайт Пензенской области

Имя: Гость
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