Стало известно, когда для зареченцев пустят дачные автобусы

15.06.2020 | 16:30

Со вторника, 16 июня, в Заречном откроется движение муниципального пассажирского транспорта в дачных направлениях. Автобусы начнут ходить по определенным дням недели.

По вторникам, четвергам и субботам людей будут возить в садоводческие общества «Чемодановские дачи», «Звездочка» и «Победа». По средам, пятницам и воскресеньям - в «Труд», «Строитель», «Пролетаровку», «Пазелки».

До садоводческого общества «Полесье» в Леонидовке пассажиры смогут добраться по средам, субботам и воскресеньям. А в село Степановка автобус станут пускать только по субботам и воскресеньям.

«По рабочим дням недели движение будет осуществляться только в утренние часы и в вечернее время до 19:00, по выходным и праздничным дням в период с 7:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00», - поясняется на сайте администрации Заречного.

Подчеркивается, что перевозка допускается лишь при соблюдении масочного режима, а также пересмотренных на период пандемии норм наполняемости транспорта - не более 40 человек для автобуса большой вместимости.

«Они будут двигаться только по указанным направлениям без дополнительных остановок по пути следования. Обилечивание пассажиров будет осуществляться только при посадке в автобусы и высадке из них на остановочном павильоне «КПП № 6», - уточняется на сайте.