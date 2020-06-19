В Пензенской области назвали число новых зараженных коронавирусом

19.06.2020 | 10:30

В Пензенской области названо число новых случаев коронавируса. По данным на пятницу, 19 июня, за последние сутки диагноз подтвердили у 75 человек.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 4151.

Резкое снижение числа новых больных произошло накануне. 18 июня подтвердили 70 случаев COVID-19. В течение недели до этого в регионе выявляли в среднем по 100 зараженных (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).

Выздоровели 3 530 пензенцев, умерли 34 (18 мужчин и 16 женщин).