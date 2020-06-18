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Общество

В Пензенской области резко снизилось число новых носителей коронавируса

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В четверг, 18 июня, число больных новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области увеличилось на 70. Именно столько случаев COVID-19 было зарегистрировано в регионе за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за все время пандемии соответствующий диагноз в Пензенской области поставили 4 076 раз.

Согласно статистике, произошло резкое снижение числа новых больных. Течение последних дней в регионе выявляли в среднем по 100 случаев COVID-19 (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).

Кроме того, накануне стало известно, что количество жертв опасного вируса в регионе достигло 33. Это 18 мужчин и 15 женщин. Выздоровели 3 371 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

урааа, второй этап близко!

Гость||

Позиция Александра Лукашенко, похоже, себя полностью оправдала. В стране фиксируется спад заболеваемости и один из самых низких в мире показателей летальности от COVID-19.

Белоруссия оставалась единственной страной Европы, где не вводили вообще никаких ограничений в связи с пандемией COVID-19. Конечно, значительное число частных компаний перешло на удаленный режим, люди стали более активно носить маски, посещаемость стадионов и кинотеатров упала, а востребованность курьерских служб, напротив, выросла. Но все это происходило по личной инициативе граждан. Власти ничего не ограничивали, ну разве что продлили на две недели школьные каникулы. Александр Лукашенко упрямо твердил, что карантин уничтожит экономику, но не даст стране какой-либо существенной пользы. И теперь получается, что белорусский лидер был прав.

В республике наблюдается заметный спад количества заболевших COVID-19, свидетельствующий о том, что страна через пик заболеваемости. Кроме того, из Белоруссии начались полеты на популярные туристические направления, включая Турцию и даже Албанию. А это значит, власти данных стран не опасаются массового завоза COVID-19 туристами. Даже в России международные рейсы все еще ограничены.

За истекшие сутки в Белоруссии зафиксировано только 689 новых случаев коронавируса - самый низкий показатель с 22 апреля. Из 55 369 заболевших 31 273 уже поправились. От вируса умерло 318 человек, и если согласиться, что заболевших действительно было чуть больше 55 тысяч (в реальности, намного больше, как показывает пример других стран), то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%. Следовательно, опыт страны показывает, что пандемию можно одолеть без всяких жестких ограничений

Гость||

Правильно, я бы ещё резче сделал снижение...А то времени-то мало остаётся...Можно не успеть

Гость||

Маленькие врунишки

Гость||

Да мы и на сомневались.

Гость||

Журналисты-проститутки, обслуживающие власть!

Гость||

Интересно, что Песков промямлит про Беларусь, будут ли комментарии Кремля?

Гость||

Что то прямо очень резко.можно и плавнее.

Гость||

Гость писал(a):

то летальность в Белоруссии при COVID-19 составила около 0,6%. Следовательно, опыт страны показывает, что пандемию можно одолеть без всяких жестких ограничений
Да везде лучше, где нас нет! И можно подумать, кто-то у нас жестко соблюдал ограничения...

Гость||

Между прочим в Беларуси очень многие сами соблюдали режим, а у нас ввели, но в Пензе соблюдались максимум первые 2 недели и то не всеми, просто оттянули на 2 недели. А тесты что тут, что там не всем подряд делают, да и результаты по 3 недели ждут, кого не надо госпитализиркют, а кому действительно надо, не всегда, а потом еще говорят, поздно обратились...

Гость||

Гость писал(a):

Что то прямо очень резко.можно и плавнее.
На "плавность" времени не хватит!

Гость||

Да кто вам сказал, что в Белоруссии все хорошо?! Там вруны похуже наших. Так же там болеют и таже мрут. Просто статистика совсем уж от балды нарисована

Гость||

А вот в Швеции, которая также не вводила никаких ограничительных мер, почему то все совсем не сладко, эх, врут Шведы!!

Гость||

Если бы наши давали цифры ковид+пневмония, то все намного удручающе выглядело бы.

Гость||

Победа не за горами! Ещё чуть-чуть! И можно вспомнить про Бессмертный полк!

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Имя: Гость
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