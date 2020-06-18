В Пензенской области резко снизилось число новых носителей коронавируса

18.06.2020 | 10:36

В четверг, 18 июня, число больных новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области увеличилось на 70. Именно столько случаев COVID-19 было зарегистрировано в регионе за последние сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за все время пандемии соответствующий диагноз в Пензенской области поставили 4 076 раз.

Согласно статистике, произошло резкое снижение числа новых больных. Течение последних дней в регионе выявляли в среднем по 100 случаев COVID-19 (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).

Кроме того, накануне стало известно, что количество жертв опасного вируса в регионе достигло 33. Это 18 мужчин и 15 женщин. Выздоровели 3 371 человек.