В Пензенской области 36,4% инфицированных старше 60 лет

19.06.2020 | 13:05

На видеоконференции с главами районов, состоявшейся в пятницу, 19 июня, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов доложил о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Самый большой удельный вес заболевших - в Пензе, Заречном, в Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

36,4% заболевших - в возрасте 60 лет и старше, 4% - несовершеннолетние. По словам Александра Крымова, сейчас достаточно возможностей для борьбы с коронавирусом, однако проблемой остается недисциплинированность населения. Сейчас инфекция распространяется главным образом в семьях.

Губернатор поручил главам районов выявить очаги и семьи, которые могут войти в группы риска.

«Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, он не заполнен», - дал он подсказку участникам совещания.

По состоянию на 19 июня в Пензенской области заразился COVID-19 4 151 человек. За последние сутки подтверждено 75 новых случаев коронавируса. В числе пациентов - 6 детей, в том числе пятимесячный младенец.