Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|13:49
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Общество

В Пензенской области 36,4% инфицированных старше 60 лет

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На видеоконференции с главами районов, состоявшейся в пятницу, 19 июня, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов доложил о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Самый большой удельный вес заболевших - в Пензе, Заречном, в Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

36,4% заболевших - в возрасте 60 лет и старше, 4% - несовершеннолетние. По словам Александра Крымова, сейчас достаточно возможностей для борьбы с коронавирусом, однако проблемой остается недисциплинированность населения. Сейчас инфекция распространяется главным образом в семьях.

Губернатор поручил главам районов выявить очаги и семьи, которые могут войти в группы риска.

«Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, он не заполнен», - дал он подсказку участникам совещания.

По состоянию на 19 июня в Пензенской области заразился COVID-19 4 151 человек. За последние сутки подтверждено 75 новых случаев коронавируса. В числе пациентов - 6 детей, в том числе пятимесячный младенец.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В обсерватор надо было помещать приезжих из Москвы начиная с марта. А теперь семьи у них виноваты недисциплинированные.

Гость||

Конечно, семьи заразные. А на работе никто в принципе не может заразиться, т.к. не положено.

Гость||

В Пензенской области 59,6% совершеннолетних инфицированных моложе 60 лет.

Гость||

Дискриминация по возрасту граждан 65+ не допустима.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор поручил главам районов выявить очаги и семьи, которые могут войти в группы риска.

«Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, он не заполнен», - дал он подсказку участникам совещания.

Пилораму пытается активировать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Александра Крымова, сейчас достаточно возможностей для борьбы с коронавирусом, однако проблемой остается недисциплинированность населения
Любимая присказка чиновников. Это не умение руководить и не способность власти справляться с ситуацией. Если всё так плохо, то вводите режим ЧС, а если всё так хорошо то нечего людей обманывать

Имя: Гость
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