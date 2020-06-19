В Пензенской области коронавирус не обошел стороной младенца

19.06.2020 | 12:54

В пятницу, 19 июня, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 75 новых выявленных случаях коронавирусной инфекции.

Среди пациентов - шестеро детей: 5 месяцев, 4 лет (двое), 5, 7 и 12 лет.

Общее число заболевших составило 4 151.

В вирусологической лаборатории за сутки обследовано 460 человек, проведено 468 исследований. В лабораториях лечебной сети обследовано 2 242 человека, проведено 2 337 тестов.

В этот день стало известно о том, что Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений, в связи с чем возобновит работу ряд предприятий и организаций.