Теневая занятость в Пензе: полиции предложили изучить базу безработных

19.06.2020 | 16:10

В Пензенской области продолжает расти число безработных жителей. Об этом на совещании в пятницу, 19 июня, заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его данным, если на 1 марта в регионе было немногим более 5 тысяч таких граждан, то сейчас - уже около 22 тысяч.

«И это - только те, которые зарегистрировались», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что сложившаяся ситуация как нельзя лучше показала недостатки в работе с ликвидацией теневой занятости, и предложил полиции тщательно изучить сформировавшуюся базу безработных на предмет выявления предприятий, куда люди устраиваются нелегально.

«У нас много тех, кто работает в тени. Надо выяснить: почему зарплата в конверте была? Значит, скорее всего, этим предприятием нарушалось антимонопольное законодательство», - предположил губернатор.

По его мнению, следовало бы проверить перевозчиков.

«Везут граждан в Москву. Надо на автовокзале стартовать, а они нашли себе другие места, и пассажиры это уже знают. Идет левак. Таксисты - то же самое», - привел пример Иван Белозерцев.

Также он упомянул подпольное производство пива и последующую реализацию его в торговых сетях.

Губернатор заключил, что нарушители не должны мешать тем, кто работает легально и платит налоги.