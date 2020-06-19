Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|16:47
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Общество

Теневая занятость в Пензе: полиции предложили изучить базу безработных

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В Пензенской области продолжает расти число безработных жителей. Об этом на совещании в пятницу, 19 июня, заявил губернатор Иван Белозерцев.

По его данным, если на 1 марта в регионе было немногим более 5 тысяч таких граждан, то сейчас - уже около 22 тысяч.

«И это - только те, которые зарегистрировались», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что сложившаяся ситуация как нельзя лучше показала недостатки в работе с ликвидацией теневой занятости, и предложил полиции тщательно изучить сформировавшуюся базу безработных на предмет выявления предприятий, куда люди устраиваются нелегально.

«У нас много тех, кто работает в тени. Надо выяснить: почему зарплата в конверте была? Значит, скорее всего, этим предприятием нарушалось антимонопольное законодательство», - предположил губернатор.

По его мнению, следовало бы проверить перевозчиков.

«Везут граждан в Москву. Надо на автовокзале стартовать, а они нашли себе другие места, и пассажиры это уже знают. Идет левак. Таксисты - то же самое», - привел пример Иван Белозерцев.

Также он упомянул подпольное производство пива и последующую реализацию его в торговых сетях.

Губернатор заключил, что нарушители не должны мешать тем, кто работает легально и платит налоги.

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Гость||

Полностью согласен с губернатором.Работать у частника,это ни договора,зарплату задерживают и прочее.Да не поверю я,что денег нет.Просто у нас уже сформировался класс "хитрожопых" работодателей.И надо ими заниматься.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«У нас много тех, кто работает в тени. Надо выяснить: почему зарплата в конверте была?
Пока из людей идиотов делают и считают что за 12-15 тысяч можно работать и жить припеваючи, а кто больше 17 тысяч, то тот средний класс, то тогда и не удивляйтесь почему так. А то получается, что за выполненную работу платят как за ремонт сортира, а требуют, чтобы было качество как за ремонт Лувра. Прикрываемся идеалами и лозунгами, патриотизмом за копейки...Дураки закончились с выстрелом Авроры. Делаете вид что платите, делаем вид, что работаем! (С)

Гость||

почему не ставят на учёт по безработице? с кого спросить за это?

Гость||

Гость писал(a):

почему не ставят на учёт по безработице? с кого спросить за это?
С гаранта конституции. На прямую линию вопрос. Правда при нынешнем положении дел, Вас просто за сумасшедшего сочтут. так проще.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надо выяснить: почему зарплата в конверте была? Значит, скорее всего, этим предприятием нарушалось антимонопольное законодательство
Охеренная взаимосвязь!

Гость||

Если пособие по безработице поднять с 1500 до 15000, то и безработных на учете будет в 10 раз больше!Плодите халявщиков дальше! А всё выборы виноваты, выберем "нужных" и опять все в разнос пойдет.

Гость||

При чем здесь зарплата в конверте и нарушение антимонопольного законодательства?

Гость||

Везут граждан в Москву. Надо на автовокзале стартовать, а они нашли себе другие места, и пассажиры это уже знают. Идет левак. Таксисты - то же самое», - привел пример Иван Белозерцев.

А Вы делайте мойки авто в Пензе не самообслуживания, а с персоналом и зарплату минимум 50 000р.

Гость||

Сытый голодного не понимает!

Гость||

З/п в конверте это уход от налогов, маленькие оклады, никакие отчисления (пенсии всё-равно не видать), но ежемесячно на руки людям побольше выдаётся. Поэтому большинство и соглашаются на эту схему.

Гость||

У нас инженерам 50000 не платят, а вы мойщикам предлагаете

Гость||

Везут граждан в Москву. Надо на автовокзале стартовать, а они нашли себе другие места, и пассажиры это уже знают. Идет левак. Таксисты - то же самое», - привел пример Иван Белозерцев.

Кто же в сентябре За Вас голосовать пойдёт с Таким подходом?

Гость||

Гость писал(a):

У нас инженерам 50000
Нормальный инженер получать больше 50000 должен. И мойщик не за копейки горбатиться. Главный механик 25000 это нормально? Главный сварщик 30000? Слёзы.

Гость||

19.06.2020 16:38|

У нас инженерам 50000 не платят, а вы мойщикам предлагаете

А инженерам 100 000р.

Тогда в Пензе останутся много людей и не надо будет стартовать на автовокзале.

Гость||

Гость писал(a):

Сытый голодного не понимает!
+100500

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Имя: Гость
Комментарий:

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