Криминал

В Каменке женщину перед поминками обокрала девушка покойного сына

68-летнюю жительницу Каменки обокрала 22-летняя бывшая девушка ее покойного сына, сообщили в областном УМВД России.

Злоумышленница пришла домой к потерпевшей, чтобы помочь в уборке перед поминками. Когда все бытовые дела были выполнены, родители умершего вышли на улицу, а его подруга осталась в квартире.

Воспользовавшись моментом, она залезла в сумку матери и украла 5 000 рублей. Эти деньги она позже потратила на личные нужды.

Обнаружив пропажу, пенсионерка начала звонить девушке, но та, испугавшись, не брала трубку. Тогда жертва кражи обратилась в полицию.

Злоумышленницу задержали. По ее словам, она надеялась, что исчезновение денег не заметят.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воровке грозит до 2 лет лишения свободы.

