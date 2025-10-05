Пензенцу пришлось идти в полицию после фотографии на память

05.10.2025 | 12:05

26-летний пензенец доверил свой телефон незнакомцу и остался без денег. Он хотел получить снимок на память.

Горожанин договорился с прохожим на улице, что тот его сфотографирует.

«Воспользовавшись моментом, подозреваемый, делая вид, что продолжает фотографировать, зашел в СМС-сообщения потерпевшего и перечислил на банковскую карту бывшей супруги 7 000 рублей», - рассказали в областном УМВД РФ.

Когда молодой человек заметил пропажу, он обратился в полицию. Фотографа быстро нашли, им оказался 29-летний местный житель. Он не стал отрицать вину.

На пензенца завели уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.