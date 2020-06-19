Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|10:42
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Общество

На зареченском виадуке движение стало реверсивным круглосуточно

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В пятницу, 19 июня, с 6:00 изменилась схема движения по виадуку на дороге между Заречным и поселком Монтажным.

В ночь с 12 на 13 июня для проезда транспорта открыли одну полосу с реверсивным движением, причем только для легковых автомобилей. С 6:00 до 14:00 был возможен лишь выезд из закрытого города, с 14:00 до 21:00 - въезд в него, а с 21:00 до 6:00 светофоры переключались в реверсивный режим.

Теперь транспорт будет перемещаться по реверсивной схеме круглосуточно. Регулировать процесс будут светофоры. Движение въезжающего в Заречный потока длится 1 минуту, выезжающего - 3 минуты, сообщили в управлении общественных связей Заречного.

Как объяснил заместитель главы Заречного Илья Дильман, эти временные интервалы связаны со схемой работы КПП.

«Те три минуты, пока автомобили будут двигаться по путепроводу от Заречного, военнослужащие смогут спокойно проверить документы у всех въехавших в ворота водителей», - уточнил он.

Путепровод перекрыли для транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте предполагалось заменить треть балок. Стоимость контракта составила 121 млн руб.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Только вовсе не виадук а эстакада это

Гость||

Ждем ДТП. Найдется тот, кому нужно проехать быстрее всех.

Гость||

Гость писал(a):

Ждем ДТП. Найдется тот, кому нужно проехать быстрее всех.
Сам вывод сделал? Хоть раз там был? Год уже этот режим работал и ничего...

Гость||

Заварите уже ворота в этот лосятник.

И снесите это виадук!

Гость||

Гость писал(a):

Ждем ДТП. Найдется тот, кому нужно проехать быстрее всех.

Сам вывод сделал? Хоть раз там был? Год уже этот режим работал и ничего...

Вот претендент. Один из самых важных.

Гость||

Опять Заречный!? Пути миграции урезали. Теперь действительно найдется важный дикарь кто плевать хотел на этот Риверс!!! Если уж на парковке снёс несколько машин а тут реверс какой-то,а столб снесли в зарике,это что не дикость. Ну кто первый " обкатает" эту дорогу ведущую в рай Зареченский. Вопрос где он хоронят,у себя или где? Кто знает дайте ответ. А показавприть ворота двойным швом,дикари должны жить отдельно.

Гость||

А если лось выбежит на авиадук, тогда как?

Имя: Гость
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