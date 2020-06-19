На зареченском виадуке движение стало реверсивным круглосуточно

19.06.2020 | 09:37

В пятницу, 19 июня, с 6:00 изменилась схема движения по виадуку на дороге между Заречным и поселком Монтажным.

В ночь с 12 на 13 июня для проезда транспорта открыли одну полосу с реверсивным движением, причем только для легковых автомобилей. С 6:00 до 14:00 был возможен лишь выезд из закрытого города, с 14:00 до 21:00 - въезд в него, а с 21:00 до 6:00 светофоры переключались в реверсивный режим.

Теперь транспорт будет перемещаться по реверсивной схеме круглосуточно. Регулировать процесс будут светофоры. Движение въезжающего в Заречный потока длится 1 минуту, выезжающего - 3 минуты, сообщили в управлении общественных связей Заречного.

Как объяснил заместитель главы Заречного Илья Дильман, эти временные интервалы связаны со схемой работы КПП.

«Те три минуты, пока автомобили будут двигаться по путепроводу от Заречного, военнослужащие смогут спокойно проверить документы у всех въехавших в ворота водителей», - уточнил он.

Путепровод перекрыли для транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте предполагалось заменить треть балок. Стоимость контракта составила 121 млн руб.