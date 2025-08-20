Общество

В Пензе заработают в адаптивном режиме 18 светофоров на перекрестках

Печать
Telegram

В августе в Пензе начали оснащать 18 светофоров на перекрестках системами адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков, сообщили в ГБУ «Безопасный регион». Работы постепенно ведутся практически по всему городу и должны быть завершены к концу 2025 года.

При адаптивном режиме светофор самостоятельно выбирает длительность той или иной фазы регулирования. «Обратный отсчет в таком случае отключается. Данные об интенсивности движения в этом режиме работы устройство получает с детекторов транспорта, установленных на перекрестке», - пояснил начальник отдела ГБУ «Безопасный регион» Алексей Власов.

Он подчеркнул, что не всегда адаптивное управление является лучшим вариантом. Транспортные инженеры выбирают оптимальный режим в зависимости от дорожной ситуации. Такая возможность у них есть благодаря модернизации светофорных объектов.

«Яркий пример - участок дороги на перекрестках Урицкого - Бакунина и Урицкого - Суворова. Водители могут заметить, как там в последние годы сократилось количество заторов. После мониторинга мы запустили там координированное управление (когда светофорные объекты работают синхронно. - Прим. ред.), благодаря чему водители могут проезжать без задержек», - добавил Алексей Власов.

Сейчас в Пензе модернизировано более 60 светофорных объектов. В результате повысилась до нормативных 23 км/ч средняя скорость общественного транспорта и сократилось количество нарушений водителями правил дорожного движения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «Безопасный регион»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте