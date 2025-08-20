В Пензе заработают в адаптивном режиме 18 светофоров на перекрестках

20.08.2025 | 10:35

В августе в Пензе начали оснащать 18 светофоров на перекрестках системами адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков, сообщили в ГБУ «Безопасный регион». Работы постепенно ведутся практически по всему городу и должны быть завершены к концу 2025 года.

При адаптивном режиме светофор самостоятельно выбирает длительность той или иной фазы регулирования. «Обратный отсчет в таком случае отключается. Данные об интенсивности движения в этом режиме работы устройство получает с детекторов транспорта, установленных на перекрестке», - пояснил начальник отдела ГБУ «Безопасный регион» Алексей Власов.

Он подчеркнул, что не всегда адаптивное управление является лучшим вариантом. Транспортные инженеры выбирают оптимальный режим в зависимости от дорожной ситуации. Такая возможность у них есть благодаря модернизации светофорных объектов.

«Яркий пример - участок дороги на перекрестках Урицкого - Бакунина и Урицкого - Суворова. Водители могут заметить, как там в последние годы сократилось количество заторов. После мониторинга мы запустили там координированное управление (когда светофорные объекты работают синхронно. - Прим. ред.), благодаря чему водители могут проезжать без задержек», - добавил Алексей Власов.

Сейчас в Пензе модернизировано более 60 светофорных объектов. В результате повысилась до нормативных 23 км/ч средняя скорость общественного транспорта и сократилось количество нарушений водителями правил дорожного движения.