На пересечении ул. Гагарина и Ударной отключат светофор

14.08.2025 | 17:44

С понедельника, 18 августа, в Пензе отключат светофор на пересечении улиц Гагарина и Ударной, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Он не будет работать из-за запланированной замены Г-образной опоры.

Светофор снова включат через неделю - 25 августа.

С 8 августа в Пензе на трассе М-5 временно изменили схему движения в районе выездов с улиц Одесской и Кронштадтской - на 628-м километре.

«По-прежнему будут закрыты 2 полосы из 4, но основные работы будут перенесены на полосы движения в сторону Самары. Автомобильный поток направят по ранее отремонтированному участку. С улицы Одесской будет разрешен поворот на М-5 в обоих направлениях. Выезд с улицы Кронштадтской будет запрещен полностью до окончания работ на данном участке. Светофорный объект переведен в режим «мигающий желтый», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».