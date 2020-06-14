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Общество

Обнародован график движения машин на путепроводе в Монтажный

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В субботу, 13 июня, на путепроводе в поселок Монтажный открылось реверсивное движение. Пока по мосту смогут перемещаться лишь легковые автомобили. Для пешеходов, грузового и пассажирского транспорта проезд закрыт.

Как сообщили в администрации Заречного, для автомобилистов действует утвержденный график. С 6:00 до 14:00 движение возможно лишь на выезд из закрытого города, с 14:00 до 21:00 - на въезд в него.

С 21:00 до 6:00 светофоры на путепроводе переключаются в реверсивный режим.

«Аналогично будет работать и КПП-6: въехать на автомобиле в город с 6:00 до 14:00 и выехать с 14:00 до 21:00 будет нельзя. Это ограничение не касается только тех, кто прописан на улицах Дежнева и Станционной», - добавили в администрации.

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Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

Открытия!!! Открытия!!! Солдаты, Мы требуем Открытия!!!

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