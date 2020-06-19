Иван Белозерцев напомнил об обсерваторе в Пензенской области

19.06.2020 | 18:36

В Пензенской области зарегистрированы 75 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составило 4 151 человек. 34 из них скончались.

Последней жертвой коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, стала женщина 1953 года рождения.

Тем не менее количество людей, поступающих в лечебные учреждения в тяжелом состоянии, уменьшается.

«В результате это позволяет нам быстрее лечить и быстрее выписывать пациентов, и последнюю неделю по тенденции выписки мы превосходим количество госпитализированных. Достаточно сказать, что вчера было выписано 180 человек, сегодня - 160», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

На лечении на данный момент находится 2 193 пациента, на искусственной вентиляции легких - 41 человек.

«Наводите порядок, занимайтесь населением, выявляйте очаги, группы риска, семьи, которые могут войти в группу риска. Думайте по семьям: как взять на контроль и куда изолировать. Есть обсерватор у нас», - поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Нужно принять все меры предосторожности, так как регион выходит на второй этап снятия ограничений.

Возобновляется деятельность музеев, библиотек, зоопарка (при условии небольшого количества посетителей), летних кафе и веранд, кладбищ, салонов красоты, рынков и ярмарок непродовольственных товаров.

Что касается предприятий торговли, то размер площади, разрешенной для открытия, увеличивается с 400 до 800 квадратных метров. У магазинов в любом случае должен быть отдельный уличный вход в зал. Впускать посетителей туда можно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

При этом в Пензенской области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с тяжелыми хроническими болезнями.

«Эпидситуация становится лучше, однако полностью расслабляться не стоит. Необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Будьте здоровы!» - подчеркнул губернатор.