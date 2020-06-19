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Общество

Иван Белозерцев напомнил об обсерваторе в Пензенской области

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В Пензенской области зарегистрированы 75 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в регионе с начала пандемии составило 4 151 человек. 34 из них скончались.

Последней жертвой коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, стала женщина 1953 года рождения.

Тем не менее количество людей, поступающих в лечебные учреждения в тяжелом состоянии, уменьшается.

«В результате это позволяет нам быстрее лечить и быстрее выписывать пациентов, и последнюю неделю по тенденции выписки мы превосходим количество госпитализированных. Достаточно сказать, что вчера было выписано 180 человек, сегодня - 160», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

На лечении на данный момент находится 2 193 пациента, на искусственной вентиляции легких - 41 человек.

«Наводите порядок, занимайтесь населением, выявляйте очаги, группы риска, семьи, которые могут войти в группу риска. Думайте по семьям: как взять на контроль и куда изолировать. Есть обсерватор у нас», - поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Нужно принять все меры предосторожности, так как регион выходит на второй этап снятия ограничений.

Возобновляется деятельность музеев, библиотек, зоопарка (при условии небольшого количества посетителей), летних кафе и веранд, кладбищ, салонов красоты, рынков и ярмарок непродовольственных товаров.

Что касается предприятий торговли, то размер площади, разрешенной для открытия, увеличивается с 400 до 800 квадратных метров. У магазинов в любом случае должен быть отдельный уличный вход в зал. Впускать посетителей туда можно, исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра.

При этом в Пензенской области сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с тяжелыми хроническими болезнями.

«Эпидситуация становится лучше, однако полностью расслабляться не стоит. Необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Будьте здоровы!» - подчеркнул губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кто в курсе где у нас обсерватор ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев напомнил об обсерваторе в Пензенской области
Тех, кто не правильно проголосует?

Гость||

Слово то какое,обсерватор, мрак.

Гость||

Обсерватор в Леонидовке

Гость||

Гость писал(a):

Кто в курсе где у нас обсерватор ?
В обсерватории в парке.

Гость||

обсерватор в Леонидовке

Гость||

Гость писал(a):

обсерватор в Леонидовке
Там обсератор. А обсерватор в обсерватории.

Гость||

18.58, не могу оценить по достоинству ваш юмор.

Гость||

Что то с цифрами у нас стало? Выявлено 4151,выздоровило3530, умерли 34. Итого в остатке 587. А на лечении в настоящий момент находятся 2193 человека . С каким же заболеванием они лежат? Уж не с той ли нестрашной внебольничной пневмонией? И это только в стационаре.А сколько находятся на лечении дома.может пора прибавить пневмонию не только к лежащим в стационаре ,а к выявленным,выздоровившим,умершим и признать ,что это коронавирус. А то вон переболевшие этой самой пневмонией делают тесты на антитела к коронавирусу,и они у них есть.откуда же они взялись,если человек не переболел

коронавирусом. Может минздрав и райпотребнадзор знают?

Гость||

В Пензе три проблемы: коронавируса, голосование по поправкам в Конституцию и, самая главная- наш дед Вания.

Гость||

А точно в Леонидовке?Откуда узннали?И что это такое ? Как выглядит? На сколько мест?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и последнюю неделю по тенденции выписки мы превосходим количество
Вписок?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.06.2020 19:22|

А точно в Леонидовке?Откуда узннали?И что это такое ? Как выглядит? На сколько мест?

инет тебе в помощь

Гость||

Точно в Леонидовке (рядом с бывшим заводом по уничтожению хим. оружия, в здании, где жили его работники-вахтовики). По нему на этом сайте есть несколько новостей, можете в поиске набрать слово "обсерватор" и вам выдаст новости про его нахождение там. Губернатор месяц назад всё жаловался и сетовал на то, что туда никто не едет, ни одна пензенская или приезжая семья не согласились там самоизолироваться по своей воле.

Гость||

19.22, да не очень выглядит. Могу предложить в Хабаровске, там красивШЕ.

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Имя: Гость
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