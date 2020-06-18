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Общество

В Заречный привезли 5 тонн средств индивидуальной защиты

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В зареченскую медсанчасть № 59 поступило пять тонн средств индивидуальной защиты. Это 2,5 тыс. одноразовых комбинезонов, 650 панорамных очков, 21,5 тыс. респираторов, 10 тыс. масок, а также одноразовые перчатки, шапочки и бахилы.

«Средства защиты должны утилизироваться после каждого использования. В неделю у нас уходит до тысячи респираторов и масок. Поэтому нам очень нужны были новые», - сообщил главный врач МСЧ-59 Андрей Капустин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

Медсанчасть получала подобные посылки от организаций и представителей бизнеса и ранее, но запаса хватало лишь на две-три недели. Это беспокоило руководство больницы.

«Теперь же склад будет забит до отказа: новой посылки хватит на несколько месяцев», - подчеркнули в «Заречье сегодня».

Средства индивидуальной защиты направят не только в инфекционное отделение, но и в службу скорой помощи, а также во взрослую и детскую поликлиники. Планируется снабдить ими каждое отделение МСЧ-59, включая приемный покой. Госпитализацию плановых пациентов должны возобновить уже в ближайшее время.

Ранее жители Заречного попросили главу города Олега Климанова открыть одно из структурных подразделений МСЧ-59 - перинатальный центр. В настоящее время он не принимает рожениц - учреждение зарезервировано для больных коронавирусной инфекцией.

По данным на 17 июня, диагноз COVID-19 подтвержден у 153 жителей Заречного. 63 человека проходят лечение в стационаре, 313 - амбулаторно. 280 выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пять тонн электродов ворота заваривать надо было привезти.

Гость||

Нафига им маски? У них заборы и сохатые ;)

Гость||

Рады за врачей и спасибо благотворителям. Только где государство и где реально эффективные лекарства, чтобы до ИВЛ дело не доходило. Хорошо бы и в Пензу, и в Заречный все это наконец-то прислать.

Гость||

Гость писал(a):

Пять тонн электродов ворота заваривать надо было привезти.
Рад, что ты отслеживаешь новости Заречного. И каждый раз подтверждаешь свой диагноз...

Гость||

Да, если раньше действительно эфективных лекарств не было в стране. Теперь-то их выпуск налажен, но чтобы они так и не появились, придуман новый повод-вирус якобы уже уходит. И вообще слабеет.И некоторые эту липу за чистую монету принимают и не понимают,что никакой на самом деле наша Россия не феномен.У нас точно также как и во всем мире эпидемия продолжается. Просто у нас обнуление, чтобы нам до 2036 г с Путиным жить.Власти решат задачу и в отпуск уйдут.Как только люди в Израиле расслабились, опять рост получили и тяжелых меньше не стало.Так, что лекарств эффективных так тонн 5 или 6 власти перед отпуском хотя бы прислали.

Гость||

А в каменке как нарядили в один костюм с начала короновируса так и работают,руководству плевать на родственников роботающего персонала так как они могут заразить всем плевать, все деньги ушли на заборы вокруг двух больниц и в карманы

Гость||

пять тонн чего, презервативов?

Имя: Гость
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