В Заречный привезли 5 тонн средств индивидуальной защиты

18.06.2020 | 11:50

В зареченскую медсанчасть № 59 поступило пять тонн средств индивидуальной защиты. Это 2,5 тыс. одноразовых комбинезонов, 650 панорамных очков, 21,5 тыс. респираторов, 10 тыс. масок, а также одноразовые перчатки, шапочки и бахилы.

«Средства защиты должны утилизироваться после каждого использования. В неделю у нас уходит до тысячи респираторов и масок. Поэтому нам очень нужны были новые», - сообщил главный врач МСЧ-59 Андрей Капустин. Его слова приводит портал «Заречье сегодня».

Медсанчасть получала подобные посылки от организаций и представителей бизнеса и ранее, но запаса хватало лишь на две-три недели. Это беспокоило руководство больницы.

«Теперь же склад будет забит до отказа: новой посылки хватит на несколько месяцев», - подчеркнули в «Заречье сегодня».

Средства индивидуальной защиты направят не только в инфекционное отделение, но и в службу скорой помощи, а также во взрослую и детскую поликлиники. Планируется снабдить ими каждое отделение МСЧ-59, включая приемный покой. Госпитализацию плановых пациентов должны возобновить уже в ближайшее время.

Ранее жители Заречного попросили главу города Олега Климанова открыть одно из структурных подразделений МСЧ-59 - перинатальный центр. В настоящее время он не принимает рожениц - учреждение зарезервировано для больных коронавирусной инфекцией.

По данным на 17 июня, диагноз COVID-19 подтвержден у 153 жителей Заречного. 63 человека проходят лечение в стационаре, 313 - амбулаторно. 280 выздоровели.