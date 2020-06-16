Главу Заречного попросили открыть перинатальный центр для рожениц

16.06.2020 | 09:07

В Заречном новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 153 человек. Статистику на понедельник, 15 июня, обнародовал на личных страницах в соцсетях глава города Олег Климанов.

«59 человек проходят лечение в стационаре. 317 человек лечатся амбулаторно. 265 человек выздоровело», - уточнил Климанов.

В комментариях одна из жительниц Заречного призвала местные власти открыть перинатальный центр, который в случае необходимости собирались задействовать под ковидных больных.

«Отправлять рожать за 20 км от дома в роддом, где на 70 рожениц один душ и один туалет, кажется жестоко. По 6-7 человек в палате и столько же детей соответственно. И туда везут всю область! Ради чего в период пандемии толкать в толпу, когда есть свой прекрасный перинатальный центр!» - поделилась размышлениями зареченка.

Один из пользователей указал на то, что статистика по заражениям замерла (по данным на 10 июня был 151 больной), потому что в городе нет тестов.

«Завтра-послезавтра завезут - сразу будет +30», - написал он.

Еще одна местная жительница указала, что закрытие перинатального центра - вынужденная мера, с которой легко смириться.

«У нас большей частью рожают иногородние. А в такое время можно и в Пензе спокойно родить. А тех, у кого пневмония, их куда? Мест нет», - констатировала другая горожанка.

Ранее заведующая зареченским перинатальным центром Елена Шустикова поделилась в личном Instagram рассказом о том, что «последнее дежурство в инфекции уже не похоже на войну».

«Может, все? Пик пройден. Хочется верить. Хочется вернуться наконец к любимой работе. Я акушер, не инфекционист все-таки. Уверена, что все вернется в нормальное русло. Ведь трудности - они всегда», - написала Шустикова.