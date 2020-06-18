К находящимся в СИЗО и под домашним арестом придут с ящиком

18.06.2020 | 13:50

Во время проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, в пензенском следственном изоляторе не будет организован избирательный участок.

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии области Александр Синюков в четверг, 18 июня.

«К тем, кто находится в СИЗО, приезжают члены участковой комиссии с переносным ящиком и проводят голосование. Так будет и во время общероссийского голосования, и в день губернаторских выборов», - сообщил он.

По словам председателя региональной избирательной комиссии, подобным же образом смогут проголосовать и те, кто находится под домашним арестам и к кому по судебному постановлению может прийти избирательная комиссия для реализации их избирательного права.

«Перечень таких лиц для участия во всероссийском голосовании уже имеется, такой же список будет подготовлен к выборам губернатора», - пояснил Александр Синюков.

Ранее в пресс-службе регионального УФСИН уточнили, что правом голоса обладают лица, не осужденные к лишению свободы. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу.

Поэтому голосование пройдет в двух учреждениях, где такие граждане находятся под стражей: в СИЗО-1 и ИК-4 (там располагается помещение, функционирующее в режиме СИЗО).