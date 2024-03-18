В Пензе бывший сотрудник колонии ответит за ущерб в 20 000 рублей

18.03.2024 | 16:33

Бывшего сотрудника ИК-1 в Пензе будут судить за растрату вверенного ему имущества. По версии следствия, мужчина причинил колонии, в которой работал, ущерб в 20 000 рублей.

Преступление было совершено 29 января этого года.

«Сотрудник колонии, находясь в помещении пекарни, совершил хищение путем растраты товарно-материальных ценностей. Факт хищения выявлен сотрудниками ОСБ регионального УФСИН», - сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Татьяна Махницкая.