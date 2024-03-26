В Пензе промышленные предприятия нанимают на работу осужденных

26.03.2024 | 17:16

В 2023 году к труду на промышленных предприятиях Пензы и Пензенской области привлекли более 700 осужденных к наказанию в виде принудительных работ. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил губернатор на торжественном собрании, посвященном 145-летию создания уголовно-исполнительной системы России.

«Виден результат: у таких граждан уменьшается число повторных правонарушений», - процитировала Олега Мельниченко пресс-служба правительства.

В текущем году сеть предприятий, которые взаимодействуют с исправительным центром УФСИН, планируется расширить.

Принудительные работы в исправительных центрах - вид наказания, применяемого в России с 1 января 2017 года. В Пензе первый исправительный центр был создан в 2018 году.

Принудительные работы назначаются за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые. Их основным отличием от исправительных и обязательных работ является лишение (ограничение) права осужденного на свободу передвижения.