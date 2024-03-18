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Политика

9 избирательных участков в регионе не были охвачены камерами

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На выборах Президента России в Пензенской области из 972 основных участков на 430 было организовано круглосуточное видеонаблюдение (по две камеры). Об этом сообщил председатель местного избиркома Александр Синюков в понедельник, 18 марта.

«Они выводились не только на служебный портал госуслуг, но и в центр общественного наблюдения в Доме молодежи.

Остальные участки, за исключением 9, были охвачены камерами видеорегистрации, которые с 8:00 до 20:00 были направлены исключительно на стационарные ящики, а в ночное время, после того как бюллетени пересыпались в металлические ящики, - на хранение этих металлических ящиков. Работали круглосуточно», - подчеркнул Александр Синюков.

9 участков не были охвачены средствами наблюдения или фиксации в силу закона: они располагались в воинских частях и больницах.

Выборы Президента России проходили 15, 16 и 17 марта. Большинство жителей региона отдали предпочтение действующему Президенту РФ Владимиру Путину. За него проголосовали 745 340 жителей региона, или 89,97%. У Николая Харитонова (КПРФ) - 4,05% (33 525 голосов), у Владислава Даванкова («Новые люди») - 2,51% (20 816), у Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 2,33% (19 296).

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