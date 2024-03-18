В избиркоме прокомментировали фейк о зеленке в школе № 70

18.03.2024 | 10:48

Председатель областного избиркома Александр Синюков прокомментировал фейк о залитом зеленкой ящике с бюллетенями в пензенской школе № 70.

В субботу, 16 марта, в одном из местных телеграм-каналов появилось видео с участка, где задерживают женщину. «Бабушка облила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке в школе № 70», - гласила подпись.

По словам Александра Синюкова, по полученному сигналу на место выезжала опергруппа для принятия мер и проверки.

«При прибытии и проверке 3 избирательных участков (столько их было в школе № 70. - Прим. ред.) и стационарных ящиков - ничего нет. Начали просматривать - это Борисоглебск Воронежской области», - пояснил Александр Синюков.

Ранее он подчеркивал, что кампания проходила в сложных условиях, одним из ее элементов стал вандализм на участках. Урны для бюллетеней заливали зеленкой, краской, поджигали.

«Слава тебе господи, на территории Пензенской области за все три дня таких действий не было», - отметил Синюков.

Фейковую новость из телеграм-канала удалили.

В Борисоглебске к концу второго дня голосования трижды плеснули зеленку в урны для голосования. Каждый раз это были женщины - 19, 58 и 66 лет; в отношении пожилых возбуждены уголовные дела по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».