Названы объекты - лидеры народного голосования за благоустройство

26.03.2024 | 14:23

В Пензенской области продолжается онлайн-голосование по выбору общественных мест, которые в 2025 году будут приведены в порядок и осовременены.

Благоустройство проводится согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ.

Всероссийское онлайн-голосование проводится в 4-й раз. В регионе уже привели в порядок и осовременили 665 общественных пространств. Именно по решению жителей в Пензе благоустроена набережная реки Суры и проведен первый этап реконструкции парка имени Белинского, в Сердобске преобразился сквер имени Яблочкова, а в Никольске – сквер с фонтаном, в Каменке обновлена площадь Победы, а в Заречном обустроена зона отдыха «Солнечная».

В этом году в народном голосовании участвует 51 объект в 8 населенных пунктах Пензенской области. По данным на 26 марта лидерами стали следующие:

- в Пензе - центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского;

- в Заречном - участок около школы № 222;

- в Кузнецке - детская спортивная площадка на ул. Минской в районе школы № 8;

- в Каменке - сквер Тружеников тыла с прилегающей территорией;

- в Сердобске - пешеходная зона на ул. Лесной;

- в Нижнем Ломове - территория на ул. Сергеева от кафе «Минутка» до ледового дворца спорта «Черемушки»;

- в Никольске - территория у обелиска воинской славы на ул. Комсомольской;

- в Мокшане - сквер и аллея Трудовой славы на ул. Советской.

В Пензе свой выбор сделали уже свыше 36 тысяч человек. Активнее всего голосуют зареченцы: территорию для благоустройства выбрал каждый пятый горожанин (почти 12 тысяч человек). Всего за полторы недели в голосовании приняли участие более 77 тысяч жителей региона, из них почти 52 тысячи - с помощью волонтеров, которые дежурят в общественных местах, помогают выбирать объекты и консультируют по техническим моментам.

Голосование продлится до 30 апреля. В нем могут принять участие жители Пензенской области старше 14 лет с помощью платформы 58.gorodsreda.ru или через приложение волонтера.