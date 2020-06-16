В УФСИН рассказали, как будут голосовать подозреваемые

16.06.2020 | 09:54

В исправительных учреждениях, располагающихся на территории Пензенской области, начали готовиться к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.

«Согласно действующему законодательству, правом голоса в местах лишения свободы обладают лица, не осужденные к лишению свободы. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу», - пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.

Таким образом, голосование проведут в двух учреждениях, где такие граждане находятся под стражей - в СИЗО-1 и ИК-4 (там располагается помещение, функционирующее в режиме СИЗО).

В одном из этих учреждений проголосует бывший министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков, который был задержан по уголовному делу, связанному с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств, и по решению суда взят под стражу.

Кроме того, выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию смогут подозреваемые, обвиняемые, которые находятся под домашним арестом, те, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, и те, кого приговорили к принудительным работам в исправительном центре при ИК-5.

«Они прибудут на избирательные участки по месту регистрации», - уточнили в УФСИН.

В ведомстве создали рабочую группу по подготовке к общероссийскому голосованию. Граждан, имеющих право выразить свое мнение, проинформировали о порядке и процедуре проведения референдума.