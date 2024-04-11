Осужденный предложил напасть на сотрудников пензенского УФСИН

11.04.2024 | 11:08

В Пензенской области 30-летний осужденный пытался дезорганизовать работу лечебно-исправительного учреждения. У него ничего не вышло, кроме как стать фигурантом еще одного уголовного дела.

Все произошло в ФКУ ЛИУ-6 УФСИН России, где мужчина отбывал наказание. Там он предлагал другим заключенным напасть на сотрудников, пока об этом не узнали последние и не пресекли его деятельность.

За призывы к экстремизму на осужденного завели уголовное дело.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Наталья Максимова.

Ранее в Пензе гражданин Республики Таджикистан попытался дезорганизовать работу колонии. Он ударил сотрудника в лицо и получил прибавку к сроку.