В Пензенской области продолжается выбор мест для благоустройства

19.03.2024 | 14:40

В Пензенской области, как и во всей России, с 15 марта проходит голосование по выбору общественных пространств, которые будут приведены в порядок в 2025 году.

Благоустройство проводится согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. В регионе уже привели в порядок и осовременили 665 общественных пространств.

В первые три дня голосование шло в стационарных точках, которые работали в 8 населенных пунктах, участвующих в проекте: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане. За три дня свой выбор сделали 53 тысячи жителей региона, в том числе более 21 тысячи - в областном центре.

С 18 марта процесс продолжается, в нем могут принять участие все желающие, достигшие 14-летия.

Голосование открыто на платформе 58.gorodsreda.ru. Также в общественных местах работают волонтеры, которые могут подробно рассказать о проектах и оказать помощь. Всего в регионе работает рекордное количество волонтеров благоустройства - более 3 тысяч.

«Всероссийское онлайн-голосование проводится с 2021 года. Именно жители выбирают, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь», - напомнили в пресс-службе правительства Пензенской области.