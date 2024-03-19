Сетевое издание|18+|Вторник|19 мар 2024|15:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области продолжается выбор мест для благоустройства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области, как и во всей России, с 15 марта проходит голосование по выбору общественных пространств, которые будут приведены в порядок в 2025 году.

Благоустройство проводится согласно федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. В регионе уже привели в порядок и осовременили 665 общественных пространств.

В первые три дня голосование шло в стационарных точках, которые работали в 8 населенных пунктах, участвующих в проекте: Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане. За три дня свой выбор сделали 53 тысячи жителей региона, в том числе более 21 тысячи - в областном центре.

С 18 марта процесс продолжается, в нем могут принять участие все желающие, достигшие 14-летия.

Голосование открыто на платформе 58.gorodsreda.ru. Также в общественных местах работают волонтеры, которые могут подробно рассказать о проектах и оказать помощь. Всего в регионе работает рекордное количество волонтеров благоустройства - более 3 тысяч.

«Всероссийское онлайн-голосование проводится с 2021 года. Именно жители выбирают, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь», - напомнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте