Представители ЕР сагитировали на выборах президента 30 млн россиян

20.03.2024 | 10:20

Во вторник, 19 марта, на заседании президиума генсовета «Единой России», которое провел его секретарь Андрей Турчак, подвели итоги участия партийного актива в выборах Президента РФ, сообщает ER.ru.

«В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Как подчеркнул Андрей Турчак, от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - добавил секретарь генсовета.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак.

На заседании генсовета также был дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Прием заявок на участие стартует с 26 марта.

В Пензенской области избирательные участки (их было 978) посетило 828 598 жителей региона - это почти 83% от общего количества избирателей. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что прошедшие выборы стали по-настоящему всенародными.

«Сотни тысяч жителей нашего региона в городах, районных центрах и сельских поселениях, молодежь и старшее поколение, представители разных профессий, национальностей и религиозных убеждений пришли на избирательные участки и приняли участие в этом историческом событии.

Пензенцы вместе со всей страной продемонстрировали единство и сплоченность. Каждый из нас в эти дни внес свой вклад в будущее нашей великой отчизны. Вместе с президентом продолжим строить сильную, свободную, суверенную, благополучную и процветающую Россию», - прокомментировал Олег Мельниченко.