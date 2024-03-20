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Политика

Представители ЕР сагитировали на выборах президента 30 млн россиян

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Во вторник, 19 марта, на заседании президиума генсовета «Единой России», которое провел его секретарь Андрей Турчак, подвели итоги участия партийного актива в выборах Президента РФ, сообщает ER.ru.

«В достижении победы нашего президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Представители ЕР сагитировали на выборах президента 30 млн россиян

Как подчеркнул Андрей Турчак, от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - добавил секретарь генсовета.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак.

На заседании генсовета также был дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдет с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Прием заявок на участие стартует с 26 марта.

Представители ЕР сагитировали на выборах президента 30 млн россиян

В Пензенской области избирательные участки (их было 978) посетило 828 598 жителей региона - это почти 83% от общего количества избирателей. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что прошедшие выборы стали по-настоящему всенародными.

«Сотни тысяч жителей нашего региона в городах, районных центрах и сельских поселениях, молодежь и старшее поколение, представители разных профессий, национальностей и религиозных убеждений пришли на избирательные участки и приняли участие в этом историческом событии.

Пензенцы вместе со всей страной продемонстрировали единство и сплоченность. Каждый из нас в эти дни внес свой вклад в будущее нашей великой отчизны. Вместе с президентом продолжим строить сильную, свободную, суверенную, благополучную и процветающую Россию», - прокомментировал Олег Мельниченко.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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