Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|21:03
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Общество

Более 3 500 пензенцев излечились от коронавирусной инфекции

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Еще несколько десятков жителей Пензенской области могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 18 июня, стены больниц региона покинули 159 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 3 530», - уточнила она в личном телеграм-канале.

В тот же день COVID-19 диагностировали у 70 человек, в том числе одного ребенка. Большая часть новых пациентов из Нижнеломовского района, на втором месте Пенза, на третьем - Каменский. Под наблюдением находятся 5 964 человек.

Кроме того, 18 июня стало известно о кончине женщины 1953 года рождения, у которой была коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Она стала 34-й жертвой вируса в регионе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нам бы ещё крематорий небольшой,а так всё нормально...

Гость||

Показатель смертности -это уровень медицины в регионе.Свалить всё на большую долю пожилого населения не прокатит, по онкологии мы тоже в передовиках.

Гость||

У неё хоть ожирения не было.Пожалуйста указывайте при диагнозе ожирение -вес в кг.

Гость||

Излечились, выписались - это хорошо, койки пора освобождать. Только не надо забывать, что лечиться многим из этих людей еще долго предстоит от последствий и от побочки.

Гость||

Верим,верим,верим,иа-иа-иа!

Имя: Гость
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