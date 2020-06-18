Более 3 500 пензенцев излечились от коронавирусной инфекции

18.06.2020 | 19:53

Еще несколько десятков жителей Пензенской области могут назвать себя излечившимися от новой коронавирусной инфекции. В четверг, 18 июня, стены больниц региона покинули 159 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Итого выздоровевших - 3 530», - уточнила она в личном телеграм-канале.

В тот же день COVID-19 диагностировали у 70 человек, в том числе одного ребенка. Большая часть новых пациентов из Нижнеломовского района, на втором месте Пенза, на третьем - Каменский. Под наблюдением находятся 5 964 человек.

Кроме того, 18 июня стало известно о кончине женщины 1953 года рождения, у которой была коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией. Она стала 34-й жертвой вируса в регионе.