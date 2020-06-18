Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|21:02
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Происшествия

В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

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В Пензенской области зарегистрирована 34-я жертва новой коронавирусной инфекции.

Еще одной жертвой опасного вируса стала женщина 1953 года рождения. Об этом сообщила вечером в четверг, 18 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сопутствующие: хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области ушли из жизни 18 мужчин и 16 женщин с COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ще одной жертвой опасного вируса стала женщина 1953 года рождения. пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Не спасли.

Гость||

Соболезную родным!Всем крепкого здоровья!

Гость||

Новость трагическая, но полная лжи и истерического пиара. Это неправильно.

Гость||

Какой ужас

Гость||

Зачем болезни перечислять? Каждый про себя знает!

Гость||

Радость то какая.Для техкто в "ритуале" и иже сними копателями.Им ковид не страшен.Им он наруку.

Гость||

Как только человек умирает в Пензе от короновируса, то причины всегда сопутствующие болезни,и никогда не признаются врачи, что лечили неправильно.Всегда у них виноват сам пациент.

Гость||

Да там в 5 раз больше

Гость||

За вчера только в обл. больнице умерло 9 человек. Коридор и пневмония.

Гость||

Описалась- ковид

Гость||

А чего же нам тут ездят по ушам?

Гость||

Дак голосование скоро и выборы!

Имя: Гость
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