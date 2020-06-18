В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

18.06.2020 | 19:46

В Пензенской области зарегистрирована 34-я жертва новой коронавирусной инфекции.

Еще одной жертвой опасного вируса стала женщина 1953 года рождения. Об этом сообщила вечером в четверг, 18 июня, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сопутствующие: хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз», - написала Черемушкина в личном телеграм-канале.

Причиной смерти названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области ушли из жизни 18 мужчин и 16 женщин с COVID-19.