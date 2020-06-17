Зареченский городской парк планируют открыть к 1 сентября

17.06.2020 | 14:00

В Заречном продолжается реконструкция центрального парка, деньги на которую, а это 85 миллионов рублей, город выиграл в федеральном конкурсе.

В среду, 17 июня, администрация Заречного сообщила о выездном совещании, на котором ее глава Олег Климанов оценил ход работ.

«На сегодняшний день проложены инженерные коммуникации, заканчивается укладка тротуарной плитки. Ведутся работы по устройству универсальной спортивной площадки и площадки для воркаута», - пояснили в пресс-службе.

По поручению мэра разработают план с этапами реконструкции, чтобы все было закончено в срок. Если подрядчик будет поддерживать взятый темп, то обновленный парк можно будет открыть уже к 1 сентября.