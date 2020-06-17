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Общество

Зареченский городской парк планируют открыть к 1 сентября

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В Заречном продолжается реконструкция центрального парка, деньги на которую, а это 85 миллионов рублей, город выиграл в федеральном конкурсе.

В среду, 17 июня, администрация Заречного сообщила о выездном совещании, на котором ее глава Олег Климанов оценил ход работ.

«На сегодняшний день проложены инженерные коммуникации, заканчивается укладка тротуарной плитки. Ведутся работы по устройству универсальной спортивной площадки и площадки для воркаута», - пояснили в пресс-службе.

По поручению мэра разработают план с этапами реконструкции, чтобы все было закончено в срок. Если подрядчик будет поддерживать взятый темп, то обновленный парк можно будет открыть уже к 1 сентября.

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Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

Там батюшка будет гулять со всеми в парке? Услуга платная?

Имя: Гость
Комментарий:

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