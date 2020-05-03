В Заречном начали реконструкцию центрального городского парка

03.05.2020 | 14:58

В Заречном приступили к реконструкции центрального парка. Ход работ в субботу, 2 мая, проверил глава города Олег Климанов.

Изменения коснутся той части, где расположен стадион, и территории вокруг него. Первый этап работ хотят завершить до 25 декабря 2020 года.

«Реализация проекта кардинально изменит внешний вид парка в лучшую сторону. Согласно концепции, каждый горожанин сможет найти себе занятие по душе. На первом этапе планируется сделать и универсальную спортивную площадку, и воркаут, и места для отдыха маленьких детей и взрослых жителей. Предприниматели организуют аттракционы, фуд-корт», - написал Олег Климанов на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что разработанный план обновления парка «Заречье» оказался победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и выиграл 85 миллионов рублей.

К этой сумме на благоустройство объекта добавят еще 15 миллионов из местного бюджета, а также средства, которые предоставят предприниматели, заинтересованные в реконструкции парка.