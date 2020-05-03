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Общество

В Заречном начали реконструкцию центрального городского парка

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В Заречном приступили к реконструкции центрального парка. Ход работ в субботу, 2 мая, проверил глава города Олег Климанов.

Изменения коснутся той части, где расположен стадион, и территории вокруг него. Первый этап работ хотят завершить до 25 декабря 2020 года.

«Реализация проекта кардинально изменит внешний вид парка в лучшую сторону. Согласно концепции, каждый горожанин сможет найти себе занятие по душе. На первом этапе планируется сделать и универсальную спортивную площадку, и воркаут, и места для отдыха маленьких детей и взрослых жителей. Предприниматели организуют аттракционы, фуд-корт», - написал Олег Климанов на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что разработанный план обновления парка «Заречье» оказался победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и выиграл 85 миллионов рублей.

К этой сумме на благоустройство объекта добавят еще 15 миллионов из местного бюджета, а также средства, которые предоставят предприниматели, заинтересованные в реконструкции парка.

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Источник — фото vk.com/id389874104
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Гость||

Не забудьте ворота заварить!

Гость||

Бордюры и плитка ,и туи !!!!!)))))

Гость||

Сначала подумал, что на фото бухарики в парке)))

Гость||

Воркаут, фуд-корт. Тьфу. Аж тошнит. Неужели нельзя называть вещи своими именам и устоявшимися названиями на русском языке?

Гость||

В масках типа защитились от короны, ну ну:))

Точно ворота пора заваривать.

Гость||

Опять Заречный!? Смотрите свежее фото,толпа не соблюдают дистанцию голыми руками что-то щупают,ну и как их понять? Где разум у лесных жителей? Почему их не нагибают на штрафы? Немедленно заварить ворота двойным швом.

Имя: Гость
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