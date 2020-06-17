Пензенские регбисты сдали тесты на коронавирус перед чемпионатом

17.06.2020 | 09:50

В четверг, 18 июня, в Пензе стартует чемпионат России по регби. Пензенский «Локомотив» сразится с командой «ВВА-Подмосковье».

«Спортсмены уже сдали тесты на коронавирус - сегодня это обязательная процедура, равно как и не более 10% заполненности трибун и социальная дистанция», - сообщил губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовались: «А что, все?! Коронавирус испарился?! И самоизоляция закончена?!»

«Коронавирус не испарится, но профессиональные команды приступают к тренировкам и играм постепенно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - ответил глава региона.

Другой пользователь предположил, что на стадионе «Первомайский», где играют регбисты, трибуны и до коронавируса не заполнялись более чем на 10%.

«Не могу согласиться. Регби - зрелищный вид спорта, люди идут на него», - прокомментировал Иван Белозерцев.

Членам профессиональных спортивных команд разрешили проводить тренировки с 4 июня. При этом воспитанников спортивных школ, входящих в состав клубов и организаций, где готовят сборные, смягчение не коснулось.