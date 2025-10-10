Олег Мельниченко встретился с послом КНДР в России

Сетевое издание|18+|Пятница|10 окт 2025|08:35
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Москве встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ, чтобы обсудить перспективы развития межрегиональных отношений стран.

«Поздравил товарища Син Хон Чхоля сразу с двумя праздниками - днем рождения и 80-летием основания Трудовой Партии Кореи. Пригласил его посетить Пензенскую область. Посол заверил, что корейский народ будет поддерживать Россию в защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности», - рассказал Олег Мельниченко о встрече в своем телеграм-канале.

Он напомнил о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, и подчеркнул, что Пензенский регион готов к сотрудничеству с корейскими провинциями в промышленном производстве, сельском хозяйстве, культуре и туризме.

«Наши вузы и колледжи могут помочь КНДР в подготовке необходимых стране специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Предложил в следующем году принять команду из КНДР на наших военно-патриотических сборах «Гвардеец», - добавил Олег Мельниченко.

Губернатор также посетил в посольстве КНДР в РФ торжественный прием в честь юбилея основания правящей партии страны.

«От жителей Пензенской области пожелал корейскому народу мира, благополучия и успехов во всех начинаниях», - сообщил глава региона.

Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
