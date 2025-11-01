В Пензе «Т Плюс» в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы

ERID: 2VfnxwLNvzm
В Пензе в праздничные дни «Т Плюс» перейдет на усиленный режим работы. Мера необходима для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы объектов и стабильного снабжения горожан ресурсом.
На всех объектах «Т Плюс» вводится дополнительный контроль за работой основного технологического оборудования электростанции, котельных, тепловых сетей, выполнением ремонтов. На усиленный режим переведены аварийно-выездные бригады для своевременного устранения дефектов на тепломагистралях и в оборудовании.
«Весь оперативный и ремонтный персонал Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2, котельных «Арбеково» и «Нефтяник», Пензенских тепловых сетей будет выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме. Службы обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой. Усилены противопожарная защита, пропускной режим. Обеспечено оперативное взаимодействие со службами МВД и МЧС России», - уточнил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.
Теплоэнергетики напоминают: по всем внештатным ситуациям, связанным с внутридомовыми системами, следует обращаться в УК или ТСЖ. В случае аварии на сетях нужно немедленно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или тепловую справочную службу по телефону 45-85-69.
Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.
Новости по теме
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку
- Участок ул. Ростовской в Пензе перекрыли на несколько дней
- Отключение света в Пензе: список адресов на 27 октября
- Пензенцы с Окружной остались без воды из-за коммунальной аварии
- В Пензенской области объявили беспилотную опасность
- Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам
- На ул. Арбековской заканчивается строительство сетей водоснабжения
- В Пензе тарифы на ХВС и водоотведение могут поднять на 14,57%
- 15 октября тысячи пензенцев останутся без воды
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!