В Пензе «Т Плюс» в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы

01.11.2025 | 12:07

ERID: 2VfnxwLNvzm

В Пензе в праздничные дни «Т Плюс» перейдет на усиленный режим работы. Мера необходима для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы объектов и стабильного снабжения горожан ресурсом.

На всех объектах «Т Плюс» вводится дополнительный контроль за работой основного технологического оборудования электростанции, котельных, тепловых сетей, выполнением ремонтов. На усиленный режим переведены аварийно-выездные бригады для своевременного устранения дефектов на тепломагистралях и в оборудовании.

«Весь оперативный и ремонтный персонал Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2, котельных «Арбеково» и «Нефтяник», Пензенских тепловых сетей будет выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме. Службы обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой. Усилены противопожарная защита, пропускной режим. Обеспечено оперативное взаимодействие со службами МВД и МЧС России», - уточнил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

Теплоэнергетики напоминают: по всем внештатным ситуациям, связанным с внутридомовыми системами, следует обращаться в УК или ТСЖ. В случае аварии на сетях нужно немедленно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или тепловую справочную службу по телефону 45-85-69.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс», ИНН 6315376946.