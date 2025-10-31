Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов

31.10.2025 | 16:19

В пятницу, 31 октября, губернатор Олег Мельниченко провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области.

«Один из важнейших вопросов - обеспечение безопасности критически важных для региона и его жителей объектов. Три дня назад эту тему с главами субъектов обсуждали в Нижнем Новгороде Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Кужугетович Шойгу и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров», - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, были поставлены задачи по усилению защиты от террористических угроз. Ключевые объекты, где необходимо провести дополнительную работу, - промышленные предприятия, топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура.

Олег Мельниченко поручил руководителям перечисленных объектов усилить меры безопасности, предельно уточнив требования к действиям сотрудников на конкретных участках.

«Лень и бездействие в данном случае могут обойтись слишком дорого», - подчеркнул губернатор.