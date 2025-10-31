Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов

В пятницу, 31 октября, губернатор Олег Мельниченко провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области.
«Один из важнейших вопросов - обеспечение безопасности критически важных для региона и его жителей объектов. Три дня назад эту тему с главами субъектов обсуждали в Нижнем Новгороде Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Кужугетович Шойгу и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров», - рассказал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, были поставлены задачи по усилению защиты от террористических угроз. Ключевые объекты, где необходимо провести дополнительную работу, - промышленные предприятия, топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура.
Олег Мельниченко поручил руководителям перечисленных объектов усилить меры безопасности, предельно уточнив требования к действиям сотрудников на конкретных участках.
«Лень и бездействие в данном случае могут обойтись слишком дорого», - подчеркнул губернатор.
Новости по теме
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- Освежители воздуха грозят развитием сердечно-сосудистых заболеваний
- В Пензе на открытие подвалов при учебной тревоге уходит 10-15 минут
- Пензенских охранников научили отстреливать беспилотники
- К уголовной ответственности за диверсии будут привлекать с 14 лет
- Губернатор опубликовал фото из больницы
- В Пензенской области ослабел интерес к курсам первой помощи
- Подготовленные к санитарной обороне пензенцы помогли 2 раненым
- Олег Мельниченко восстанавливается после операции
- Губернатора успешно прооперировали в областной больнице
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
- В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!