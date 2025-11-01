В Кузнецке 2 детским врачам вручили ключи от квартир

В Кузнецкие 2 молодым специалистам детской центральной районной больницы вручили ключи от служебных квартир.
Новоселами станут участковый врач-педиатр Султания Дасаева и врач-оториноларинголог Рушан Хамзин.
«Обеспечение специалистов благоустроенным жильем помогает нам успешно решать проблему привлечения и закрепления медицинских кадров», - прокомментировала главврач больницы Галина Дерябина.
Квартиры располагаются неподалеку от медицинского учреждения. Врачам нужно лишь перевезти туда мебель.
«С 2019 года жильем обеспечены 12 молодых специалистов Кузнецкой детской центральной районной больницы. Всего в Пензенской области медицинским работникам в качестве служебного жилья предоставлены 222 квартиры за 7 лет», - сообщили в областном минздраве.
