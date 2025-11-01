Общество

В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю

Печать
Telegram

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали нецелесообразным продление автобусных маршрутов от «Лугометрии» до Зари.

Отвечая на редакционный запрос портала PenzaInform.ru, в ведомстве пояснили, что продление может вызвать недовольство пассажиров, пользующихся маршрутами от остановок «ул. Яшиной», «Храм преподобного Вениамина Печерского», «Арбековская Застава» и далее.

«Автобусы будут прибывать на указанные остановки частично загруженными, что приведет к снижению их вместимости и невозможности вывезти всех пассажиров из микрорайона Арбеково», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось о планах пустить в Зарю большие автобусы после 15 ноября. К этому времени на улице Новоселов должны закончить монтаж освещения дороги, обустройство остановочных павильонов и организацию разворотных площадок.

До 1 ноября на маршрут № 25 планировали добавить еще одну машину, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Заре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети