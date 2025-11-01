В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю

01.11.2025 | 12:45

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали нецелесообразным продление автобусных маршрутов от «Лугометрии» до Зари.

Отвечая на редакционный запрос портала PenzaInform.ru, в ведомстве пояснили, что продление может вызвать недовольство пассажиров, пользующихся маршрутами от остановок «ул. Яшиной», «Храм преподобного Вениамина Печерского», «Арбековская Застава» и далее.

«Автобусы будут прибывать на указанные остановки частично загруженными, что приведет к снижению их вместимости и невозможности вывезти всех пассажиров из микрорайона Арбеково», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось о планах пустить в Зарю большие автобусы после 15 ноября. К этому времени на улице Новоселов должны закончить монтаж освещения дороги, обустройство остановочных павильонов и организацию разворотных площадок.

До 1 ноября на маршрут № 25 планировали добавить еще одну машину, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Заре.