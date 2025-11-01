В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали нецелесообразным продление автобусных маршрутов от «Лугометрии» до Зари.
Отвечая на редакционный запрос портала PenzaInform.ru, в ведомстве пояснили, что продление может вызвать недовольство пассажиров, пользующихся маршрутами от остановок «ул. Яшиной», «Храм преподобного Вениамина Печерского», «Арбековская Застава» и далее.
«Автобусы будут прибывать на указанные остановки частично загруженными, что приведет к снижению их вместимости и невозможности вывезти всех пассажиров из микрорайона Арбеково», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
Ранее сообщалось о планах пустить в Зарю большие автобусы после 15 ноября. К этому времени на улице Новоселов должны закончить монтаж освещения дороги, обустройство остановочных павильонов и организацию разворотных площадок.
До 1 ноября на маршрут № 25 планировали добавить еще одну машину, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом в Заре.
Новости по теме
- В Пензе проверили работу маршрутов № 39, 85, 89 и 70
- Завершены основные этапы ремонта на улице Новоселов в Заре
- За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину
- На регулируемые пензенские маршруты тратят 2 млрд рублей
- В Пензе хотят контролировать автобусы и маршрутки по вечерам
- В Пензе захотели перераспределить машины между маршрутами
- На маршрут № 25 решили добавить еще один автобус
- В Пензенской области вырос коммерческий пассажиропоток
- На станции Ухтинка откроется новая пассажирская платформа
- Заречный получил еще четыре автобуса КамАЗ
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!