Общество

Нотариус станет предупреждать наследника о долгах умершего

Печать
Telegram

24 ноября в России вступит в силу закон, который обязывает нотариусов после открытия наследственного дела сделать запрос о долгах умершего, а после сообщить о таковых наследнику. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Пока законодательство не предписывает нотариусам искать долг наследодателей, хотя банки в некоторых случаях могут уведомить о нем.

После вступления в силу закона нотариусы будут сами, не ожидая просьб клиентов или документов от финансовых организаций, делать запросы в Центральный каталог кредитных историй и кредитное бюро. Ответы должны поступить в течение 3 рабочих дней.

Так нотариусы получат информацию практически о всех долгах умершего: по кредитам и поручительству, налогам, алиментам, займам в МФО (микрофинансовых организациях), оплате услуг ЖКХ. Сведения они сразу же должны передать наследникам.

Клиенты смогут принять взвешенное решение, вступать в свои права или нет. Принятие наследства может оказаться невыгодным, поскольку вместе со сбережениями или имуществом передаются и долги.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети