Нотариус станет предупреждать наследника о долгах умершего

24 ноября в России вступит в силу закон, который обязывает нотариусов после открытия наследственного дела сделать запрос о долгах умершего, а после сообщить о таковых наследнику. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Пока законодательство не предписывает нотариусам искать долг наследодателей, хотя банки в некоторых случаях могут уведомить о нем.
После вступления в силу закона нотариусы будут сами, не ожидая просьб клиентов или документов от финансовых организаций, делать запросы в Центральный каталог кредитных историй и кредитное бюро. Ответы должны поступить в течение 3 рабочих дней.
Так нотариусы получат информацию практически о всех долгах умершего: по кредитам и поручительству, налогам, алиментам, займам в МФО (микрофинансовых организациях), оплате услуг ЖКХ. Сведения они сразу же должны передать наследникам.
Клиенты смогут принять взвешенное решение, вступать в свои права или нет. Принятие наследства может оказаться невыгодным, поскольку вместе со сбережениями или имуществом передаются и долги.
