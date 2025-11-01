Общество

С 1 ноября с россиян станут по-новому взыскивать долги

В субботу, 1 ноября, в России вступил в силу закон, которым вводится внесудебный порядок взыскания долгов с граждан. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Без суда с физических лиц теперь взыскивают задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам, пеням.

Сначала Федеральная налоговая служба направит гражданину требование об уплате долга через личный кабинет на портале «Госуслуги» или заказным письмом. Срок исполнения или направления возражения - 30 дней.

В случае игнорирования требований и отсутствия возражений сумму спишут принудительно с банковских счетов или вкладов.

Если россиянин хочет оспорить размер задолженности, он может подать заявление о перерасчете или жалобу до даты взыскания. В этом случае к решению проблемы подключится суд.

Новый закон должен сократить нагрузку на суды и ускорить процесс погашения долгов по налогам. Ранее процедура действовала только для компаний и индивидуальных предпринимателей.

