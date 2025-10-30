Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность

30.10.2025 | 18:52

В четверг, 30 октября, в правительстве Пензенской области рассмотрели проект регионального бюджета на 2026 год и плановые 2027-2028 годы. Заседание по видео-конференц-связи провел губернатор Олег Мельниченко.

«Подготовка бюджета шла очень непросто. Удалось сохранить его социальную направленность. Предусмотрели средства на все взятые обязательства, как того требует Президент. На здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и спорт в совокупности направим почти 67 млрд рублей, или 64% от общего объема расходов. На развитие дорожной сети, транспорта, ЖКХ, экологическое благополучие - почти 20 млрд рублей, или 19%. На поддержку сельского хозяйства, промышленности, инвестиции - порядка 3%. Дотации местным бюджетам - 6,4 млрд рублей», - привел цифры губернатор в своем телеграм-канале.

С 1 июня в Пензенской области начнут предоставлять региональный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка. На эти цели в бюджете предусмотрели 300 миллионов.

«Также продолжим оказывать поддержку семьям с детьми, семьям участников СВО, малообеспеченным и льготным категориям граждан, предоставлять единовременные выплаты врачам», - перечислил Олег Мельниченко.

Предусмотрены деньги на строительство и капитальный ремонт 60 социально значимых учреждений: продолжится возведение 2 школ в Пензе, хирургического корпуса в Кузнецке, лечебно-диагностического корпуса Земетчинской районной больницы; будут обустроены 8 новых площадок ГТО в муниципалитетах области; начнется строительство общежития техникума в Башмакове и проектирование детской поликлиники на улице Антонова в Пензе; запанированы поэтапный капитальный ремонт областной больницы им. Бурденко, возведение модульного бассейна в Заре и др.

«Проект бюджета получил на совместном заседании единогласную поддержку. Фактически мы сделали первый шаг к общественному обсуждению. Далее финансовый документ должен пройти публичные слушания и будет рассмотрен депутатами регионального Законодательного собрания», - подытожил Олег Мельниченко.