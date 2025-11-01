Общество

За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов

Печать
Telegram

В этом году в Пензенской области зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. Такие данные по состоянию на субботу, 1 ноября, обнародовала ГАИ региона.

В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.

В темное время суток инспекторы ДПС зафиксировали 85 дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни 15 человек, 71 получили травмы различной степени тяжести.

«В 82 случаях пешеходы были без световозвращающих элементов», - сообщили в областной ГАИ.

За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов

Правоохранители напомнили пешеходам о мерах безопасности. Перед тем как перейти дорогу, необходимо убедиться, что водители снизили скорость и готовы пропустить. Это касается транспорта на всех полосах движения.

За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов

Пешеходам, нарушившим правила дорожного движения, грозит административный штраф.

Вечером 29 октября в Нижнеломовском районе на 547-м километре трассы М-5, у села Атмис, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ (по словам очевидцев, это была маршрутка) сбил 64-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вечером 25 октября в Сердобске на улице Ленина 53-летний пешеход погиб при столкновении 4 машин. Мужчину сбил Volkswagen, водитель которого сначала протаранил ВАЗ-2115, а после наезда на человека влетел в Renault.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото ГАИ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети