За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов

01.11.2025 | 12:17

В этом году в Пензенской области зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. Такие данные по состоянию на субботу, 1 ноября, обнародовала ГАИ региона.

В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.

В темное время суток инспекторы ДПС зафиксировали 85 дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни 15 человек, 71 получили травмы различной степени тяжести.

«В 82 случаях пешеходы были без световозвращающих элементов», - сообщили в областной ГАИ.

Правоохранители напомнили пешеходам о мерах безопасности. Перед тем как перейти дорогу, необходимо убедиться, что водители снизили скорость и готовы пропустить. Это касается транспорта на всех полосах движения.

Пешеходам, нарушившим правила дорожного движения, грозит административный штраф.

Вечером 29 октября в Нижнеломовском районе на 547-м километре трассы М-5, у села Атмис, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ (по словам очевидцев, это была маршрутка) сбил 64-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вечером 25 октября в Сердобске на улице Ленина 53-летний пешеход погиб при столкновении 4 машин. Мужчину сбил Volkswagen, водитель которого сначала протаранил ВАЗ-2115, а после наезда на человека влетел в Renault.