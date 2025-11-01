За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов

В этом году в Пензенской области зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. Такие данные по состоянию на субботу, 1 ноября, обнародовала ГАИ региона.
В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.
В темное время суток инспекторы ДПС зафиксировали 85 дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни 15 человек, 71 получили травмы различной степени тяжести.
«В 82 случаях пешеходы были без световозвращающих элементов», - сообщили в областной ГАИ.
Правоохранители напомнили пешеходам о мерах безопасности. Перед тем как перейти дорогу, необходимо убедиться, что водители снизили скорость и готовы пропустить. Это касается транспорта на всех полосах движения.
Пешеходам, нарушившим правила дорожного движения, грозит административный штраф.
Вечером 29 октября в Нижнеломовском районе на 547-м километре трассы М-5, у села Атмис, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ (по словам очевидцев, это была маршрутка) сбил 64-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Вечером 25 октября в Сердобске на улице Ленина 53-летний пешеход погиб при столкновении 4 машин. Мужчину сбил Volkswagen, водитель которого сначала протаранил ВАЗ-2115, а после наезда на человека влетел в Renault.
Новости по теме
- В ДТП на мосту в районе ул. 40 лет Октября пострадал 1 человек
- В районе улицы 40 лет Октября Daewoo Lanos столкнулся с фурой
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на М-5
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП у села Атмис
- В Пензе ищут новые способы борьбы с парковкой на Московской
- Момент ДТП на улице Строителей выложили в Сеть
- Трое молодых людей получили травмы в ДТП на ул. Чаадаева
- На улице Строителей в Пензе 2 водителя пострадали в ДТП
- В Пензенской области думают запретить питбайки
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!