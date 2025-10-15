«Сурское мужество»: 10 ветеранов СВО прошли курс реабилитации

Общество

Первые участники пилотного проекта «Сурское мужество» - 10 ветеранов СВО, имеющие инвалидность, - прошли курс адаптации к мирной жизни, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Работа по психологической, физической и социокультурной реабилитации мужчин интенсивно шла в течение 30 дней.

«Важным результатом стало то, что четверо участников под руководством преподавателей Финансового университета разработали бизнес-план на открытие собственного дела. Наши отважные и на поле боя, и в мирной жизни земляки решили организовать мастерскую по ковке металла, личное подсобное хозяйство по разведению крупного рогатого скота, производство межкомнатных дверей и винтовых лестниц, столярную мастерскую», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

По его поручению каждая инициатива получила поддержку региона: ветеранам СВО вручили сертификаты на заключение социального контракта.

«Программа дала нашим защитникам силы раскрыться и поверить в себя, а чтобы они и дальше чувствовали себя уверенно, буду лично следить за воплощением их идей», - пообещал Олег Мельниченко.

Проект «Сурское мужество» реализуется по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и губернатора Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега». Старт следующему потоку будет дан 15 ноября.

Источник — фото областного правительства
