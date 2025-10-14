Губернатор поручил подарить часы пензенским призывникам

14.10.2025 | 13:01

Около 40 новобранцев из Пензенской области будут служить в войсках ПВО. Во вторник, 14 октября, состоялась их отправка со сборного пункта, рассказал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По поручению главы региона молодым людям подарили часы с символикой Пензенской области на память об этом дне.

Всего в рамках осеннего призыва в рядах ВС РФ окажется порядка 1 000 молодых жителей Сурского края. В течение 12 месяцев они будут служить по всей стране, но большинство - в Центральном военном округе.

Глава региона подчеркнул, что к решению задач в зоне спецоперации срочников не станут привлекать.

«Уверен, что все наши молодые земляки с честью пройдут очередной этап школы жизни. Как правило, армейская служба меняет характер в лучшую сторону. Желаю им стать более взрослыми, самостоятельными и ответственными, обрести настоящих друзей и вернуться к родным и близким», - написал Олег Мельниченко.