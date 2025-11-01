Войти в мессенджер Telegram можно без кода в СМС

После сообщения о проблемах с регистрацией пользователей в Telegram через СМС-коды мессенджер ввел функцию входа с помощью электронной почты.
Воспользоваться новшеством можно было уже в пятницу, 31 октября.
В разделе «Настройки»/«Конфиденциальность» Telegram добавлена опция «Почта для входа». Здесь можно указать электронный адрес для получения кодов.
Также e-mail потребуется для сброса облачного пароля, если пользователь забыл его.
30 октября издание «Код Дурова» сообщило, что российским операторам дали указание прекратить передачу СМС и звонков для пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Запрет коснется многих, ведь для регистрации, к примеру, на новом устройстве потребуется номер телефона и пришедший на него код.
Ранее в России заблокировали звонки через данные мессенджеры.
