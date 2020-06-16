В больнице КИМ заработала станция распределения кислорода

16.06.2020 | 14:23

В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, больше известном как больница КИМ, введена в эксплуатацию дополнительная кислородораспределительная станция.

О сооружении нового объекта объявили в начале апреля. До начала работы станции больнице приходилось доставлять кислород в баллонах, заправляя их на одном из городских предприятий.

По словам главврача лечебного учреждения Сергея Рыбалкина, станция - один из элементов оснащения реанимации. Она предназначена для работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники. Это удобное, практичное и экономичное оборудование, которое позволяет поддерживать постоянное обеспечение пациентов кислородом больных.

Газгольдер представляет собой набор из шести резервуаров по 0,5 кубометра каждый, где находится жидкий кислород. Расход вещества на одного больного составляет 5 литров газообразного кислорода в минуту, а в целом - более 7 тысяч литров в сутки. Этого достаточно, чтобы подключить и обеспечить кислородной поддержкой одновременно около 300 пациентов.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в кислородной поддержке нуждаются пациенты не только с тяжелым течением заболевания, но и средней степени тяжести.

«Сейчас в больнице в среднем на ИВЛ находится 8-9 человек ежедневно, а кислородная поддержка требуется более чем 200 пациентам», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.