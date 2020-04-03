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Общество | В КИМе количество точек обеспечения кислородом увеличат втрое

03.04.2020|15:09
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В пятницу, 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев побывал в центре специализированных видов медицинской помощи, больше известном пензенцам как КИМ. Именно в этом медицинском учреждении оказывается помощь больным коронавирусной инфекцией.

В клинике имеются запасы кислорода. Сейчас баллоны заправляются на одном из городских предприятий, а в ближайшее время будет построена дополнительная кислородораспределительная станция, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как рассказал главврач КИМа Сергей Рыбалкин, больница заключила договор с одной из пензенских организаций на установку кислородной заправки по типовому проекту.

Благодаря новой станции можно будет оборудовать дополнительные точки обеспечения больных кислородом, увеличив их число в три раза.

«Увеличивайте подключение баллонов без промедлений. Средства из резервного фонда я выделил. Делайте это сейчас, чтобы люди были обеспечены, и параллельно решайте задачу на перспективу», - поручил Иван Белозерцев.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|03.04.2020 15:22|

Правильно! За каждого переживает.

Гость|03.04.2020 15:25|

Скорее за свою шкуру. И вообще он просто исполняет только что отданные губернаторам поручения Путина. Но надо еще и своей головой думать по ситуации.

Гость|03.04.2020 15:26|

Рядом с инфекционкой Элитный домик стоит? Вот им фартануло.Всё в шаговой доступности...

Гость|03.04.2020 15:33|

Плавки на подбородке...

Гость|03.04.2020 15:34|

Когда выписывать начнут.

Гость|03.04.2020 15:35|

спасибо! чтоб мы без тебя делали? на сколько всего мест?

Гость|03.04.2020 15:36|

только одно спасет от пандемии поголовное тестирование на короновирус.

Гость|03.04.2020 15:47|

Гость писал(a):

только одно спасет от пандемии поголовное тестирование на короновирус.
Это ж сколько денег мимо кассы. Удавятся.

Гость|03.04.2020 16:00|

Нужно хотя бы для администрации и депутатов закупить хорошие маски с клапанами и нормальной защитой!!! Народ голосовал и выбирал Вас,вы сейчас на переднем крае борьбы с невидимым злом.

Всем здоровья.

Гость|03.04.2020 16:00|

Побывал в КИМе... Так и пишите, что побывал возле КИМа. Писаки.

Гость|03.04.2020 16:01|

Гость писал(a):

только одно спасет от пандемии поголовное тестирование на короновирус.
Ну представь, идут люди поголовно сдавать, один из них больной но еще без признаков, он потрогал ручки дверей подышал на медсестру, далее все кто после имеют шанс заразиться. Так что не спасет. Спасет только вакцина, а до ее изобретения только осторожность, чтобы сгладить пик.

Гость|03.04.2020 16:04|

Для строителей

Гость|03.04.2020 16:25|

Ну так ОН был в Коммунарке, а мы чем хуже все под копирку, да, а давайте вспомним кто китайцев в горож на хоккей привез, кто у нас такой умный?

Гость|03.04.2020 16:28|

penzainform.ru писал(a):

увеличив их число в три раза.
это вместо 1 стало 3?

Гость|03.04.2020 16:31|

Гость писал(a):

Нужно хотя бы для администрации и депутатов закупить хорошие маски с клапанами и нормальной защитой!!! Народ голосовал и выбирал Вас,вы сейчас на переднем крае борьбы с невидимым злом.

Всем здоровья.

Иван Белозерцев.

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