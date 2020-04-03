В пятницу, 3 апреля, губернатор Иван Белозерцев побывал в центре специализированных видов медицинской помощи, больше известном пензенцам как КИМ. Именно в этом медицинском учреждении оказывается помощь больным коронавирусной инфекцией.
В клинике имеются запасы кислорода. Сейчас баллоны заправляются на одном из городских предприятий, а в ближайшее время будет построена дополнительная кислородораспределительная станция, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как рассказал главврач КИМа Сергей Рыбалкин, больница заключила договор с одной из пензенских организаций на установку кислородной заправки по типовому проекту.
Благодаря новой станции можно будет оборудовать дополнительные точки обеспечения больных кислородом, увеличив их число в три раза.
«Увеличивайте подключение баллонов без промедлений. Средства из резервного фонда я выделил. Делайте это сейчас, чтобы люди были обеспечены, и параллельно решайте задачу на перспективу», - поручил Иван Белозерцев.
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