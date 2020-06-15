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Общество

В Пензенской области уменьшилась вирулентность коронавируса

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Решение, которого с нетерпением ждут, пожалуй, все жители Пензенской области, губернатор озвучил на оперативном совещании регионального кабинета министров. И пусть конкретной даты Иван Белозерцев не назвал, сама перспектива появления такого постановления уже обнадеживает. Ведь 3,5 месяца самоизоляции не всякий выдержит.

«Я думаю, что на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы они были полностью сняты», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для этого, по словам главы региона, требуются усилия власти и системы здравоохранения, профилактическая работа с населением, в том числе с предпринимателями.

Однако на фоне перспективы перехода ко второму этапу снятия ограничений губернатор сообщил, что запланированного ранее одного из самых массовых мероприятий в рамках официального празднования Дня Победы в ближайшее время не состоится.

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок, на более позднюю дату», - пояснил Иван Белозерцев.

Одной из предпосылок к переходу на второй этап снятия ограничений является развитие ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

«На протяжении прошедшей недели мы стали отмечать, что вирулентность коронавируса уменьшилась. И у нас процентов 80 - это легкие и средней тяжести пациенты, которые не требуют госпитализации. То есть количество госпитализаций с тяжелыми состояниями уменьшается», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По последним оперативным данным, за сутки в области подтверждено 94 новых случая инфицирования COVID-19. Общее количество пациентов с выявленным коронавирусом за весь период пандемии составило 3 823. Из них скончался 31 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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