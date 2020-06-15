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Общество

Пензенцам расскажут о пособиях на детей до 18 лет

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На совещании, состоявшемся в понедельник, 15 июня, губернатор Иван Белозерцев перечислил новые меры поддержки граждан в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Так, он сообщил, что дополнительную помощь получат безработные: «На три месяца продлевается срок получения пособия по безработице для тех, у кого с 1 марта закончился период его выплаты».

«Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3 000 рублей в месяц в июне - августе этого года», - добавил глава региона.

По его словам, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и признаны безработными, получают пособие в максимальном размере - 12 130 (МРОТ). Минимальные пособия за май - июль увеличатся до 4 500 рублей.

Иван Белозерцев уточнил, что согласно принятому 11 июня решению для получения данных видов выплат не нужно собирать справки.

В заключение он поручил министру труда, соцзащиты и демографии области Алексею Качану провести расширенную пресс-конференцию, чтобы дать исчерпывающие ответы на вопросы по социальной поддержке.

На том же совещании губернатор дал информацию о росте числа безработных в региона. По его словам, если на 1 марта их насчитывалось 5 282 человека, то теперь - 18 272.

«Люди увидели, что государство оказывает поддержку. Даже те, которые не были уволены, работали и получали серую зарплату, пришли за этой поддержкой», - констатировал он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор дал информацию о росте числа безработных в региона
Это счастье, когда тебя народосберегают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Люди увидели, что государство оказывает поддержку. Даже те, которые не были уволены, работали и получали серую зарплату, пришли за этой поддержкой»,
Это НЕДОРАБОТКА НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ.

Имя: Гость
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