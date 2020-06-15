Пензенцы, которых не увольняли, хотят получить пособие по безработице

15.06.2020 | 10:58

В Пензенской области серьезно увеличилось количество безработных. Речь об этом зашла на совещании в региональном правительстве в понедельник, 15 июня.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что если на 1 марта насчитывалось чуть более 5 282 таких граждан, то теперь - 18 272.

«Люди увидели, что государство оказывает поддержку. Даже те, которые не были уволены, работали и получали серую зарплату, пришли за этой поддержкой.

А мы говорим о том, что входим в десятку лучших регионов России по легализации трудовых отношений. Значит, работаем не так, до конца дело не доводим. Давайте применять более эффективные способы работы с работодателями», - заявил Иван Белозерцев.

1 июня министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан докладывал, что среди вставших на учет в центры занятости преобладают работавшие ранее и трудоустроенные неофициально. Большинство из них (54%) - это женщины. Тогда же он утверждал, что в регионе 10 315 вакансий.

Ранее сообщалось, что количество безработных только в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая Алексей Качан.