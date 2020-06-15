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Общество

Пензенцы, которых не увольняли, хотят получить пособие по безработице

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В Пензенской области серьезно увеличилось количество безработных. Речь об этом зашла на совещании в региональном правительстве в понедельник, 15 июня.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что если на 1 марта насчитывалось чуть более 5 282 таких граждан, то теперь - 18 272.

«Люди увидели, что государство оказывает поддержку. Даже те, которые не были уволены, работали и получали серую зарплату, пришли за этой поддержкой.

А мы говорим о том, что входим в десятку лучших регионов России по легализации трудовых отношений. Значит, работаем не так, до конца дело не доводим. Давайте применять более эффективные способы работы с работодателями», - заявил Иван Белозерцев.

1 июня министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан докладывал, что среди вставших на учет в центры занятости преобладают работавшие ранее и трудоустроенные неофициально. Большинство из них (54%) - это женщины. Тогда же он утверждал, что в регионе 10 315 вакансий.

Ранее сообщалось, что количество безработных только в Пензе увеличилось как минимум в четыре раза. По данным на 1 марта их было 1 823, на 15 мая - 7 286.

Из-за этого нагрузка на центры занятости населения сильно возросла. «По 500 заявлений в сутки поступает о признании безработными. В связи с этим принято решение работать сверхурочно, в том числе в выходные и праздничные дни», - пояснял 12 мая Алексей Качан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

убернатор Иван Белозерцев сообщил, что если на 1 марта насчитывалось чуть более 5 282 таких граждан, то теперь - 18 272.
Народосберегнуть или несберегнуть?

Гость||

Наконец-то власти заметили настоящую ситуацию по безработице в области, хотя это приблизительно, в реальности всё гораздо печальнее.

Гость||

Если не увольняли, значит, работали и не платили налогов. С "хозяина" пусть требуют, на которого батрачили.

Имя: Гость
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