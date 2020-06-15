Пензенским учителям к новому учебному году купят маски

К новому учебному году для пензенских школ приобретут оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции утром в понедельник, 15 июня.
«Это дистанционное измерение температуры, маски для преподавателей, антисептические средства. Лучше на входе в школу (установить. - Прим. ред.) бесконтактный прибор обработки рук, обеззараживатели воздуха и так далее», - подчеркнул глава региона.
По его словам, готовиться к новому учебному году необходимо уже сейчас.
«Времени нет», - резюмировал Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Себе пусть её напялит и не снимает. За врачами хотят угробить и учителей?..