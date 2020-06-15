Пензенским учителям к новому учебному году купят маски

15.06.2020 | 09:41

К новому учебному году для пензенских школ приобретут оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции утром в понедельник, 15 июня.

«Это дистанционное измерение температуры, маски для преподавателей, антисептические средства. Лучше на входе в школу (установить. - Прим. ред.) бесконтактный прибор обработки рук, обеззараживатели воздуха и так далее», - подчеркнул глава региона.

По его словам, готовиться к новому учебному году необходимо уже сейчас.

«Времени нет», - резюмировал Иван Белозерцев.