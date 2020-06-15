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Общество

Пензенским учителям к новому учебному году купят маски

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К новому учебному году для пензенских школ приобретут оборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев во время пресс-конференции утром в понедельник, 15 июня.

«Это дистанционное измерение температуры, маски для преподавателей, антисептические средства. Лучше на входе в школу (установить. - Прим. ред.) бесконтактный прибор обработки рук, обеззараживатели воздуха и так далее», - подчеркнул глава региона.

По его словам, готовиться к новому учебному году необходимо уже сейчас.

«Времени нет», - резюмировал Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Себе пусть её напялит и не снимает. За врачами хотят угробить и учителей?..

Гость||

Дааа.... Особенно в нашем Засечном. Где ледяная вода в кранах, что детям руки нельзя помыть , грязнющие туалеты, переполненные классы, которые моются только раз в неделю родителями.

Гость||

Перед выборами распушился прям))) А реально начнут деньги драть с родителей.

Гость||

Пусть на это дополнительные деньги выделит местный бюджет, долгов и без этого хватает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев
Пятилетка народосбережения началась?

Гость||

К новому году всегда маски покупают. Мастер-класс можно провести под названием "Маска для любимого учителя". Предложить детям разрисовать.

Гость||

Славненько! И так до дней последних солнца или до переизбрания товарища, имеющего моральное право?

Имя: Гость
Комментарий:

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