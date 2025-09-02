Общество

В Кузнецке премируют педагогов, которые сделают из детей спортсменов

В Кузнецке готовятся запустить проект по физической подготовке ребят. Преуспевшие в этом школы и педагоги получат поощрение.

Речь о проекте зашла на совещании в администрации города во вторник, 2 сентября.

«То есть даем учебный год, мерим исходную ситуацию и в конце года мерим, кто чего достиг. Те школы, которые получат наилучшие результаты, будут премированы различной материально-технической базой. И персонально будут премированы педагоги - деньгами», - пояснил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он уточнил, к каким результатам должны стремиться кузнецкие учителя. «Нормальный пацан должен раз 10 подтягиваться и километр минуты за 3 с половиной бегать. Тогда все будет хорошо. Тогда на этой базе можно лепить что-то более или менее нормальное», - отметил чиновник.

В апреле этого года Сергей Златорский посетовал, что в городе мало молодых людей, которые занимаются спортом на постоянной основе.

Он описал юношу, которого увидел на улице из окна автомобиля. «Еду вчера - стоит: спинка кругленькая, фигурка как у Карлсона, мордочка в прыщах вся - и с пивом. Это не защитник Отечества и не отец семьи будущий - это вечный пациент!» - поделился мнением глава города.

Он поручил выстроить систему в школах так, чтобы все мальчики занимались спортом, если не имеют запретов по состоянию здоровья.

